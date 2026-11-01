ISNA: Oman körfəzi sahillərində yanacaq daşıyan gəmi yanıb
Digər ölkələr
- 01 noyabr, 2026
- 13:01
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Hörmüz boğazının yaxınlığında - Oman körfəzi sahillərində yanacaq daşıyan taxta gəmi (lənc) yanıb, bir nəfər xəsarət alıb.
"Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Hörmüzqan vilayətinin Sirik Liman İdarəsi məlumat yayıb.
"Bu gün səhər Sirikin Ziyarət kəndi sahilindən 2 mil (3.22 km) məsafədə bir ləncdə yanğın baş verib", - məlumatda bildirilib.
İlkin məlumatlara görə, gəmi yanacaq daşıyırdı: "Üzən vasitə tərəfindən heç bir xilasetmə yardımı müraciəti barədə məlumat verilməyib. Bu hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb".
ISNA: Судно с топливом загорелось у побережья Оманского залива
Wooden fuel vessel catches fire near Strait of Hormuz
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