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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    ISNA: Oman körfəzi sahillərində yanacaq daşıyan gəmi yanıb

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2026
    • 13:01
    ISNA: Oman körfəzi sahillərində yanacaq daşıyan gəmi yanıb

    Hörmüz boğazının yaxınlığında - Oman körfəzi sahillərində yanacaq daşıyan taxta gəmi (lənc) yanıb, bir nəfər xəsarət alıb.

    "Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Hörmüzqan vilayətinin Sirik Liman İdarəsi məlumat yayıb.

    "Bu gün səhər Sirikin Ziyarət kəndi sahilindən 2 mil (3.22 km) məsafədə bir ləncdə yanğın baş verib", - məlumatda bildirilib.

    İlkin məlumatlara görə, gəmi yanacaq daşıyırdı: "Üzən vasitə tərəfindən heç bir xilasetmə yardımı müraciəti barədə məlumat verilməyib. Bu hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb".

    Hörmüz boğazı Yanğın hadisəsi
    ISNA: Судно с топливом загорелось у побережья Оманского залива
    Wooden fuel vessel catches fire near Strait of Hormuz
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    44 filmi

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