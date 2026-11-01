В посольстве Азербайджана в Болгарии отметили Всемирный день городов

В посольстве Азербайджана в Болгарии в гибридном формате прошло мероприятие под названием "Откройте для себя города Азербайджана - жемчужины Кавказа".

Как сообщили Report в дипмиссии, мероприятие в рамках Urban October было приурочено ко Всемирному дню городов, который ежегодно отмечается 31 октября.

В мероприятии приняли участие представители туристического сектора и туроператоры из Азербайджана и Болгарии, а также заместитель министра туризма Болгарии Мариела Модева.

Встреча была посвящена ознакомлению болгарского туристического сообщества с богатым архитектурным и градостроительным наследием Азербайджана, его туристическим потенциалом и региональным культурным разнообразием.

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана в Болгарии Эльмар Мамедов подчеркнул значение Всемирного дня городов для устойчивого развития населенных пунктов, повышения качества жизни, а также осмысления возможностей и вызовов, связанных с урбанизацией.

Он отметил, что туризм вносит важный вклад в экономическое развитие городов, сохранение их культурного наследия и продвижение на международной арене. В этой связи особое значение имеет расширение международного сотрудничества в сферах туризма, градостроительства и сохранения культурного наследия.

Посол также подчеркнул важность углубления сотрудничества в туристической сфере в рамках стратегического партнерства между Азербайджаном и Болгарией, которое успешно развивается на протяжении последних 11 лет. В 2027 году страны отметят 35-летие установления дипломатических отношений.

Мамедов отметил необходимость укрепления прямых связей между туроператорами, продвижения новых и оригинальных туристических маршрутов, а также увеличения взаимного туристического обмена.

Затем участникам показали видеоролик о туристическом потенциале Азербайджана.

В ходе презентации Азербайджанского бюро по туризму гостям подробно рассказали о туристических маршрутах страны, возможностях городского туризма, богатом историческом и архитектурном наследии, национальной кухне и культуре. Также была представлена информация о международных мероприятиях, которые пройдут в Азербайджане в 2027 году, в том числе о 10-м Всемирном форуме гастрономического туризма.

После этого состоялись презентации азербайджанских и болгарских туроператоров, обмен мнениями и обсуждение перспектив расширения сотрудничества.

Отдельная часть мероприятия была посвящена богатому кулинарному наследию и региональным продуктам различных районов Азербайджана. Гостям представили блюда национальной кухни и местные продукты, познакомив их с самобытными вкусами регионов страны, многовековыми традициями и культурой гостеприимства.