Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Президент: Уровень отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение

    Внешняя политика
    • 01 ноября, 2026
    • 12:18
    Президент: Уровень отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение

    Нынешний уровень традиционно дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение.

    Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме азербайджанского лидера Ильхама Алиева алжирскому коллеге Абдельмаджиду Теббуну по случаю 1 Ноября - Дня революции.

    "Убежден, что в интересах наших братских народов мы будем и впредь прилагать совместные усилия для дальнейшего расширения связей и развития взаимовыгодного сотрудничества.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей деятельности, братскому алжирскому народу – мира, спокойствия и процветания", - подчеркнул глава государства.

    Ильхам Алиев
    Prezident: Azərbaycan-Əlcəzair münasibətlərinin hazırkı səviyyəsi məmnunluq doğurur
    President: Current level of traditional ties of friendship and brotherhood between Azerbaijan and Algeria is a source of satisfaction
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