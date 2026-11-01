Президент: Уровень отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение

Нынешний уровень традиционно дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме азербайджанского лидера Ильхама Алиева алжирскому коллеге Абдельмаджиду Теббуну по случаю 1 Ноября - Дня революции.

"Убежден, что в интересах наших братских народов мы будем и впредь прилагать совместные усилия для дальнейшего расширения связей и развития взаимовыгодного сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей деятельности, братскому алжирскому народу – мира, спокойствия и процветания", - подчеркнул глава государства.