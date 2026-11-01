В Баку завтра ожидается пасмурная погода

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на 2 ноября Национальной службы гидрометеорологии.

Ночью в пригородах столицы возможна изморось, ожидается северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16, днем 18-20° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75, днем 60-65 %.

В регионах Азербайджана в целом ожидается погода без осадков, однако днем местами возможны дожди, кое-где локальные ливни с грозами и град, в высокогорье - снег, прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 18-22° тепла, в горах ночью 5-10, днем 12-17° тепла.