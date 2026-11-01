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    В Баку завтра ожидается пасмурная погода

    Экология
    • 01 ноября, 2026
    • 12:39
    В Баку завтра ожидается пасмурная погода

    В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на 2 ноября Национальной службы гидрометеорологии.

    Ночью в пригородах столицы возможна изморось, ожидается северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 13-16, днем 18-20° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75, днем 60-65 %.

    В регионах Азербайджана в целом ожидается погода без осадков, однако днем местами возможны дожди, кое-где локальные ливни с грозами и град, в высокогорье - снег, прогнозируется восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 18-22° тепла, в горах ночью 5-10, днем 12-17° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
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    Azerbaijan weather forecast for November 2
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