В Индии проходят акции протеста с требованием отставки главы ЦИК

В Индии тысячи людей присоединились к протесту индийской оппозиции с требованием отставки главы избирательной комиссии страны.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, участники воскресной акции во главе с лидером партии "Индийский национальный конгресс" Рахулом Ганди обосновывают это несогласием с пересмотром списков избирателей, который выгоден действующим властям.

Аналитики утверждают, что протесты и растущая поддержка оппозиции представляют собой худший кризис для нынешнего правительства Индии с момента его прихода к власти в 2014 году, несмотря на относительную стабильность.

Власти усилили меры безопасности, к месту проведения акций привлечены сотни сотрудников служб безопасности, некоторые из которых вооружены дубинками и щитами, автомобили для разгона беспорядков. Также изменены маршруты движения транспорта перед тем, как протестующие начали марш из центра Дели к отведенному месту проведения митинга, где, по прогнозам оппозиции, примут участие сотни тысяч человек.

По данным Reuters, в ходе изменений в избирательных списках было удалено более 130 миллионов имен - это больше, чем население Японии. Оппозиционные партии утверждают, что удаления непропорционально затронули мусульманских избирателей и другие меньшинства, которые вряд ли стали бы голосовать за партию премьер-министра Нарендры Моди.

Центральная избирательная комиссия Индии отвергла обвинения в предпочтении какой-либо партии и заявила, что ошибочно удаленные избиратели могут повторно зарегистрироваться, а правящая Бхаратия джаната парти (БДП) обвинила оппонентов в попытке подорвать демократию путем необоснованного оспаривания законных избирательных процедур.