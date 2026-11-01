Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Определились победители чемпионата Азербайджана по рапиду и блицу

    Индивидуальные
    • 01 ноября, 2026
    • 12:52
    Определились победители чемпионата Азербайджана по рапиду и блицу

    На чемпионате Азербайджана по шахматам определились победители по рапиду и блицу.

    Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, в мужских соревнованиях чемпионом страны стал Хаган Ахмед, набравший 14 очков.

    Ахмед Ахмедзаде, отставший от чемпиона на пол-очка, занял второе место. Хазар Бабазаде и Аллахверди Гамидов набрали одинаковое количество очков (12,5 очка), однако по дополнительным показателям Х. Бабазаде расположился на третьем месте.

    В женских соревнованиях Ляман Гаджиева набрала 14 баллов и стала чемпионкой республики. Тюркан Мамедъярова с 13 очками завершила чемпионат на втором месте. Мяляк Исмаил с 11,5 очками замкнула первую тройку.

    На церемонии закрытия чемпионата Азербайджана медали и дипломы победителям и призерам вручили президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, а также вице-президент Фаиг Гасанов.

    Отметим, что общий призовой фонд чемпионата Азербайджана составил 10 000 манатов.

    Определились победители чемпионата Азербайджана по рапиду и блицу
    Определились победители чемпионата Азербайджана по рапиду и блицу
    Определились победители чемпионата Азербайджана по рапиду и блицу
    Определились победители чемпионата Азербайджана по рапиду и блицу
    Определились победители чемпионата Азербайджана по рапиду и блицу
    Определились победители чемпионата Азербайджана по рапиду и блицу
    Определились победители чемпионата Азербайджана по рапиду и блицу
    Определились победители чемпионата Азербайджана по рапиду и блицу
    Определились победители чемпионата Азербайджана по рапиду и блицу
    Определились победители чемпионата Азербайджана по рапиду и блицу
    Определились победители чемпионата Азербайджана по рапиду и блицу
    Чемпионат Азербайджана по шахматам Махир Мамедов
    Фото
    Şahmatın rapid və blits növləri üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib
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