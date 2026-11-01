Определились победители чемпионата Азербайджана по рапиду и блицу

На чемпионате Азербайджана по шахматам определились победители по рапиду и блицу.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, в мужских соревнованиях чемпионом страны стал Хаган Ахмед, набравший 14 очков.

Ахмед Ахмедзаде, отставший от чемпиона на пол-очка, занял второе место. Хазар Бабазаде и Аллахверди Гамидов набрали одинаковое количество очков (12,5 очка), однако по дополнительным показателям Х. Бабазаде расположился на третьем месте.

В женских соревнованиях Ляман Гаджиева набрала 14 баллов и стала чемпионкой республики. Тюркан Мамедъярова с 13 очками завершила чемпионат на втором месте. Мяляк Исмаил с 11,5 очками замкнула первую тройку.

На церемонии закрытия чемпионата Азербайджана медали и дипломы победителям и призерам вручили президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, а также вице-президент Фаиг Гасанов.

Отметим, что общий призовой фонд чемпионата Азербайджана составил 10 000 манатов.