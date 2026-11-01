В Кюрдамире уснувший за рулем водитель спровоцировал ДТП

В Кюрдамирском районе уснувший за рулем грузовика водитель спровоцировал дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, инцидент произошел на 172-м километре автомобильной дороги Баку-Газах.

Согласно информации, грузовой автомобиль MAN, за рулем которого находился Мехди Мирзоев, съехал с дороги, ударился о разделительное бетонное ограждение, выехал на встречную полосу движения и опрокинулся на обочину.

В аварии различные травмы получил пассажир Махир Мамедов.

По факту начато расследование.

В дорожной полиции вновь обратились с призывом к водителям, в частности осуществляющим пассажирские и грузовые перевозки, не садиться за руль в уставшем и сонном состоянии, строго соблюдать режим труда и отдыха.