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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Кюрдамире уснувший за рулем водитель спровоцировал ДТП

    Происшествия
    • 01 ноября, 2026
    • 12:33
    В Кюрдамире уснувший за рулем водитель спровоцировал ДТП

    В Кюрдамирском районе уснувший за рулем грузовика водитель спровоцировал дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, инцидент произошел на 172-м километре автомобильной дороги Баку-Газах.

    Согласно информации, грузовой автомобиль MAN, за рулем которого находился Мехди Мирзоев, съехал с дороги, ударился о разделительное бетонное ограждение, выехал на встречную полосу движения и опрокинулся на обочину.

    В аварии различные травмы получил пассажир Махир Мамедов.

    По факту начато расследование.

    В дорожной полиции вновь обратились с призывом к водителям, в частности осуществляющим пассажирские и грузовые перевозки, не садиться за руль в уставшем и сонном состоянии, строго соблюдать режим труда и отдыха.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Дорожная полиция Азербайджана
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