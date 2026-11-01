İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Kürdəmirdə sürücünün sükan arxasında yuxulaması qəza ilə nəticələnib

    Hadisə
    • 01 noyabr, 2026
    • 12:18
    Kürdəmirdə sürücünün sükan arxasında yuxulaması qəza ilə nəticələnib

    Bakı-Qazax avtomobil yolunun Kürdəmir rayonu ərazisindən keçən 172-ci kilometrində sürücünün sükan arxasında yuxulaması səbəbindən saat 02:30 radələrində, yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

    DİN-in Mətbuat xidmətindən "Report"a bildirilib ki, Mehdi Mirzəyevin idarə etdiyi MAN markalı qoşqulu yük avtomobili yoldan çıxaraq əvvəlcə ayırıcı beton səddə dəyib, sonra qarşı hərəkət zolağına keçərək yol kənarına aşıb.

    Qəza nəticəsində avtomobildə olan sərnişin Mahir Məmmədov xəsarət alıb.

    YPX Alayının əməkdaşları tərəfindən hadisə yeri nəzarətə götürülüb, digər nəqliyyat vasitələrinin sərbəst hərəkəti təmin olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha sürücülərə, xüsusilə sərnişin və yükdaşıma fəaliyyəti göstərən şəxslərə müraciət edərək onları yorğun, yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməməyə, iş və istirahət rejiminə ciddi əməl etməyə, özlərinin və digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığına biganə yanaşmamağa çağırır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Dövlət Yol Polisi (DYP) Kürdəmir
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