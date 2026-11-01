Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Сотрудники МИД приняли участие в "Забеге Победы" в Баку

    Индивидуальные
    • 01 ноября, 2026
    • 13:49
    Сотрудники МИД приняли участие в Забеге Победы в Баку

    Сотрудники Министерства иностранных дел Азербайджана приняли участие в традиционном "Забеге Победы", посвященном 6-й годовщине исторической победы в Отечественной войне.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба ведомства.

    "Мы рады принять участие в этом знаменательном мероприятии, отражающем гордость за нашу победу, национальное единство и солидарность!

    Да здравствует победоносный Азербайджан", - говорится в публикации.

    Отметим, что "Забег Победы" в этом году собрал рекордное число участников, в соревновании приняли участие около 2 000 человек. Акция носила благотворительный характер. При регистрации каждый участник внес пожертвование в размере не менее 20 манатов. Все собранные средства будут перечислены в Фонд YAŞAT.

    Сотрудники МИД приняли участие в Забеге Победы в Баку
    Сотрудники МИД приняли участие в Забеге Победы в Баку
    Сотрудники МИД приняли участие в Забеге Победы в Баку
    Забег Победы Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД)
    Фото
    XİN-in əməkdaşları "Qələbə qaçışı"nda iştirak ediblər
    Фото
    Azerbaijani Foreign Ministry staff participate in Victory Run in Baku
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