Сотрудники МИД приняли участие в "Забеге Победы" в Баку

Сотрудники Министерства иностранных дел Азербайджана приняли участие в традиционном "Забеге Победы", посвященном 6-й годовщине исторической победы в Отечественной войне.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба ведомства.

"Мы рады принять участие в этом знаменательном мероприятии, отражающем гордость за нашу победу, национальное единство и солидарность!

Да здравствует победоносный Азербайджан", - говорится в публикации.

Отметим, что "Забег Победы" в этом году собрал рекордное число участников, в соревновании приняли участие около 2 000 человек. Акция носила благотворительный характер. При регистрации каждый участник внес пожертвование в размере не менее 20 манатов. Все собранные средства будут перечислены в Фонд YAŞAT.