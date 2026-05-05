Двое из 7 пострадавших в аварии в Геранбое выписаны домой - ОБНОВЛЕНО

Двое из 7 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Геранбойском районе выписаны из больницы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBİB.

Согласно информации, сегодня утром в связи с инцидентом в Геранбойскую районную центральную больницу поступили семь человек (1 мужчина, 6 женщин) со множественными травмами различных частей тела.

Один из пострадавших проходит лечение в хирургическом отделении, четверо - в отделении скорой помощи, а двое выписаны на амбулаторное лечение.

Отметим, что в результате ДТП пострадали Арзу Набиев (1990 г.р.), Хаяла Джафарова (1986 г.р.), Сугра Гулуева (1982 г.р.), Шалала Абдуллаева (1975 г.р.), Нигяр Мустафаева (1962 г.р.), Закия Мамедова (1972 г.р.), Айсель Ширинова (1989 г.р.) и Егяна Мамедова (1973 г.р.).

Согласно информации, пострадавшие являются работниками теплицы.

В селе Борсунлу Геранбойского района автомобиль марки Ford столкнулся с микроавтобусом.

Как сообщает западное бюро Report, в результате аварии пострадали 7 человек.

Пострадавшие госпитализированы.

По факту ведется расследование.