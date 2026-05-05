Хегсет: Операция "Свобода" в Ормузе проводится без отказа от перемирия с Ираном

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что проведение операции "Свобода" в Ормузском проливе не означает прекращения перемирия с Ираном.

Как передает Report, об этом Хегсет заявил на пресс-конференции.

"Нет, перемирие не прекращено. В конечном счете, это (операция "Свобода" - ред.) отдельная и самостоятельная операция. Мы ожидали, что в начале могут возникнуть определенные осложнения - так и произошло. Мы заявляли, что будем защищаться и делать это решительно, и именно так и поступили. Иран это знает", - сказал он.

По словам Хегсета, решение о том, приведут ли те или иные действия к нарушению перемирия, будет принимать президент США.

Он также подчеркнул, что Вашингтон призывает Иран проявлять сдержанность, чтобы не допустить эскалации.

"Речь идет о проливах, о свободе судоходства, о международных водах, о свободном движении торговли - обо всем том, что существовало ранее и что оспаривает только Иран", - отметил глава Пентагона.

При этом он добавил, что на данный момент перемирие сохраняется, однако США будут внимательно следить за развитием ситуации.