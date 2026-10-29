В Пакистане автобус упал в овраг: есть погибшие и пострадавшие
Другие страны
- 29 октября, 2026
- 11:32
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По меньшей мере пять человек погибли, еще 27 получили ранения в результате падения пассажирского автобуса в овраг в провинции Пенджаб на востоке Пакистана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на DAWN.
Согласно информации, водитель потерял контроль над транспортным средством из-за превышения скорости.
Вскоре после происшествия на место прибыли спасательные службы и приступили к эвакуации пассажиров. Пострадавшим оказали первую помощь, 20 человек доставили в больницу.
При содействии местных властей автобус подняли с помощью крана, после чего из-под транспортного средства извлекли тела пяти погибших.
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