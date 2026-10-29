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    В Пакистане автобус упал в овраг: есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 11:32
    В Пакистане автобус упал в овраг: есть погибшие и пострадавшие

    По меньшей мере пять человек погибли, еще 27 получили ранения в результате падения пассажирского автобуса в овраг в провинции Пенджаб на востоке Пакистана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на DAWN.

    Согласно информации, водитель потерял контроль над транспортным средством из-за превышения скорости.

    Вскоре после происшествия на место прибыли спасательные службы и приступили к эвакуации пассажиров. Пострадавшим оказали первую помощь, 20 человек доставили в больницу.

    При содействии местных властей автобус подняли с помощью крана, после чего из-под транспортного средства извлекли тела пяти погибших.

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    Pakistanda avtobus dərəyə aşıb: ölənlər və xəsarət alanlar var
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