В Пакистане автобус упал в овраг: есть погибшие и пострадавшие

По меньшей мере пять человек погибли, еще 27 получили ранения в результате падения пассажирского автобуса в овраг в провинции Пенджаб на востоке Пакистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на DAWN.

Согласно информации, водитель потерял контроль над транспортным средством из-за превышения скорости.

Вскоре после происшествия на место прибыли спасательные службы и приступили к эвакуации пассажиров. Пострадавшим оказали первую помощь, 20 человек доставили в больницу.

При содействии местных властей автобус подняли с помощью крана, после чего из-под транспортного средства извлекли тела пяти погибших.