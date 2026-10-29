Азербайджан и Россия договорились активизировать сотрудничество прокуратур
Внешняя политика
- 29 октября, 2026
- 11:22
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Азербайджан и Россия договорились активизировать сотрудничество между органами прокуратуры двух стран.
Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на совместном брифинге со своим российским коллегой Александром Гуцаном.
"Между нашими прокурорскими службами сложились хорошие отношения. Обеспечено верховенство закона. Сегодня мы договорились прилагать еще больше усилий во благо наших народов, обществ и государств", - сказал Алиев.
Azərbaycan və Rusiya prokurorluqların əməkdaşlığını aktivləşdirmək barədə razılığa gəlib
Azerbaijan, Russia agree to step up cooperation between Prosecutor's Offices
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