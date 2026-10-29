Азербайджан и Россия договорились активизировать сотрудничество прокуратур

Азербайджан и Россия договорились активизировать сотрудничество между органами прокуратуры двух стран.

Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на совместном брифинге со своим российским коллегой Александром Гуцаном.

"Между нашими прокурорскими службами сложились хорошие отношения. Обеспечено верховенство закона. Сегодня мы договорились прилагать еще больше усилий во благо наших народов, обществ и государств", - сказал Алиев.