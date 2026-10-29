Azərbaycan və Rusiya prokurorluqların əməkdaşlığını aktivləşdirmək barədə razılığa gəlib
Xarici siyasət
- 29 oktyabr, 2026
- 11:25
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Azərbaycan və Rusiya iki ölkənin prokurorluq orqanları arasında əməkdaşlığı aktivləşdirmək barədə razılığa gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyev rusiyalı həmkarı Aleksandr Qutsanla birgə brifinqdə bildirib.
"Prokurorluq xidmətlərimiz arasında yaxşı münasibətlər formalaşıb. Qanunun aliliyi təmin edilib. Bu gün biz xalqlarımızın, cəmiyyətlərimizin və dövlətlərimizin rifahı naminə daha çox səy göstərmək barədə razılığa gəldik", - K.Əliyev bildirib.
Азербайджан и Россия договорились активизировать сотрудничество прокуратур
Azerbaijan, Russia agree to step up cooperation between Prosecutor's Offices
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