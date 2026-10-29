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    ЦБА повысил прогноз экономического роста Азербайджана на 2026 год до 1,3%

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 11:25
    ЦБА повысил прогноз экономического роста Азербайджана на 2026 год до 1,3%

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует рост экономики страны в 2026 году на уровне 1,3%, в 2027 году - 2,3%.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязимов на пресс-конференции.

    "За девять месяцев экономический рост составил 1,5%, а рост ненефтяного ВВП - 2,6%. Основными секторами, поддерживающими рост ненефтяной экономики, являются туризм, торговля, связь и другие отрасли. Наши прогнозы оптимистичны. В частности, прогноз на текущий год был пересмотрен в сторону повышения", - сказал он.

    По словам Кязимова, рост ненефтяного ВВП в 2026 году прогнозируется на уровне 2,8%, в 2027 году - 4,3%.

    Отметим, что в июле ЦБ рост ВВП Азербайджана в текущем году прогнозировал на 0,5%, на следующий - 2,6%.

    Талех Кязымов Рост экономики Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Bu il Azərbaycanda iqtisadi artımın 1,3 % olacağı gözlənilir
    Central Bank of Azerbaijan raises 2026 economic growth forecast to 1.3%
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