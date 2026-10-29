Bu il Azərbaycanda iqtisadi artımın 1,3 % olacağı gözlənilir
Maliyyə
- 29 oktyabr, 2026
- 11:18
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Bu il Azərbaycanda iqtisadi artımın 1,3 %, gələn il isə 2,3 % olacağı gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu il qeyri-neft ÜDM 2,8 % və gələn il isə 4,3 % olacağı proqnozlaşdırılır:
"9 ayda iqtisadi artım 1,5 % olub. Sentyabrın sonuna olan rəqəmlərə əsasən, qeyri-neft ÜDM-in artımı isə 2,6 % təşkil edib. Qeyri-neft ÜDM-in artımına əsas töhfə verən sahələr sırasında turizm, ticarət, rabitə və digər sektorlar yer alır. Bizim proqnozlarımız nikbindir. Xüsusilə bu il üçün proqnozlar yuxarı doğru reviziya olunub".
ЦБА повысил прогноз экономического роста Азербайджана на 2026 год до 1,3%
Central Bank of Azerbaijan raises 2026 economic growth forecast to 1.3%
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