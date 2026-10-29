Азербайджан за 9 месяцев выделил 517,6 млн манатов из резервных фондов
Финансы
- 29 октября, 2026
- 11:33
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В Азербайджане в январе-сентябре 2026 года из государственных резервных фондов выделено 517,6 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
За отчетный период из Резервного фонда Президента выделено 49,2 млн манатов, а из резервного фонда государственного бюджета - 468,4 млн манатов.
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