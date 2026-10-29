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    Azərbaycanda 9 ayda ehtiyat fondlarından 520 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 11:16
    Azərbaycanda 9 ayda ehtiyat fondlarından 520 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda dövlətə məxsus ehtiyat fondlarından 517,6 milyon manat vəsait ayrılıb.

    Bu barədə "Report" Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Hesabat dövründə ölkə Prezidentinin ehtiyat fondundan 49,2 milyon manat, dövlət büdcəsinin ehtiyat fondundan isə 468,4 milyon manat ayrılıb.

    Ehtiyat fondları Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi
    Азербайджан за 9 месяцев выделил 517,6 млн манатов из резервных фондов
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