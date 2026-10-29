Кямран Алиев наградил генпрокурора России юбилейной медалью
Внешняя политика
- 29 октября, 2026
- 11:22
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Генеральный прокурор Кямран Алиев наградил своего российского коллегу Александра Гуцана юбилейной медалью в честь 100-летия прокуратуры Азербайджана.
Как передает Report, церемония награждения состоялась после двусторонней встречи генеральных прокуроров Азербайджана и России в Баку.
Александру Гуцану была вручена юбилейная медаль, посвященная 100-летию прокуратуры Азербайджана.
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Kamran Aliyev presents Russian prosecutor general with anniversary medal
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