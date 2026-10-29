Кямран Алиев наградил генпрокурора России юбилейной медалью

Генеральный прокурор Кямран Алиев наградил своего российского коллегу Александра Гуцана юбилейной медалью в честь 100-летия прокуратуры Азербайджана.

Как передает Report, церемония награждения состоялась после двусторонней встречи генеральных прокуроров Азербайджана и России в Баку.

Александру Гуцану была вручена юбилейная медаль, посвященная 100-летию прокуратуры Азербайджана.