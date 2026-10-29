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    Кямран Алиев наградил генпрокурора России юбилейной медалью

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 11:22
    Кямран Алиев наградил генпрокурора России юбилейной медалью

    Генеральный прокурор Кямран Алиев наградил своего российского коллегу Александра Гуцана юбилейной медалью в честь 100-летия прокуратуры Азербайджана.

    Как передает Report, церемония награждения состоялась после двусторонней встречи генеральных прокуроров Азербайджана и России в Баку.

    Александру Гуцану была вручена юбилейная медаль, посвященная 100-летию прокуратуры Азербайджана.

    Кямран Алиев наградил генпрокурора России юбилейной медалью
    Кямран Алиев наградил генпрокурора России юбилейной медалью
    Кямран Алиев Александр Гуцан Генеральная прокуратура Азербайджана
    Фото
    Kamran Əliyev Rusiyanın baş prokurorunu yubiley medalı ilə təltif edib
    Kamran Aliyev presents Russian prosecutor general with anniversary medal
    44 filmi
    44 filmi

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