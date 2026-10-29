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    Kamran Əliyev Rusiyanın baş prokurorunu yubiley medalı ilə təltif edib

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2026
    • 11:24
    Kamran Əliyev Rusiyanın baş prokurorunu yubiley medalı ilə təltif edib

    Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyev rusiyalı həmkarı Aleksandr Qutsanı "Azərbaycan prokurorluğunun 100 illiyi" yubiley medalı ilə təltif edib.

    "Report" xəbər verir ki, təltifetmə mərasimi Azərbaycan və Rusiya baş prokurorlarının Bakıda keçirilən ikitərəfli görüşündən sonra baş tutub.

    Aleksandr Qutsana Azərbaycan prokurorluğunun 100 illiyinə həsr olunmuş yubiley medalı təqdim edilib.

    Kamran Əliyev Rusiyanın baş prokurorunu yubiley medalı ilə təltif edib
    Kamran Əliyev Rusiyanın baş prokurorunu yubiley medalı ilə təltif edib
    Kamran Əliyev Aleksandr Qutsan
    Foto
    Кямран Алиев наградил генпрокурора России юбилейной медалью
    Kamran Aliyev presents Russian prosecutor general with anniversary medal
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