ЦБА прогнозирует среднюю цену нефти на уровне $92,8 за баррель в 2026 году

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует цену нефти в 2026 году на уровне $92,8 за баррель.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов.

По его словам, в 2027 году средняя цена нефти ожидается на уровне $82,8 за баррель.