ЦБА прогнозирует среднюю цену нефти на уровне $92,8 за баррель в 2026 году
Энергетика
- 29 октября, 2026
- 11:29
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует цену нефти в 2026 году на уровне $92,8 за баррель.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов.
По его словам, в 2027 году средняя цена нефти ожидается на уровне $82,8 за баррель.
AMB: Bu il 1 barel neftin qiyməti 92,8 dollar olacaq
CBA forecasts average oil price of $92.8 per barrel in 2026
Последние новости
12:37
Ненефтегазовые бюджетные поступления в Азербайджане выросли почти на 10%Финансы
12:36
Доход Управления SOCAR от ненефтяного экспорта составил $251 млнЭнергетика
12:30
Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен повышению эффективности ОТГВнешняя политика
12:25
Токенизация платежей в Азербайджане будет проводиться через систему мгновенных платежей с 2027гФинансы
12:23
Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом ФиданомВнешняя политика
12:21
Глава Минобороны Литвы допустил введение всеобщей военной службы с 2030 годаДругие
12:21
ЦБА: Размещение облигаций Минфином не влияет на денежно-кредитную политикуФинансы
12:18
Доход SOCAR Polymer от экспорта составил $197 млнЭнергетика
12:18
Фото
Бакинский аэропорт: Рейс Баку-Братислава расширил возможности поездок в Центральную ЕвропуИнфраструктура