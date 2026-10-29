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    ЦБА прогнозирует среднюю цену нефти на уровне $92,8 за баррель в 2026 году

    Энергетика
    • 29 октября, 2026
    • 11:29
    ЦБА прогнозирует среднюю цену нефти на уровне $92,8 за баррель в 2026 году

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует цену нефти в 2026 году на уровне $92,8 за баррель.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов.

    По его словам, в 2027 году средняя цена нефти ожидается на уровне $82,8 за баррель.

    Талех Кязымов Цена на нефть Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    AMB: Bu il 1 barel neftin qiyməti 92,8 dollar olacaq
    CBA forecasts average oil price of $92.8 per barrel in 2026
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