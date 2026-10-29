AMB: Bu il 1 barel neftin qiyməti 92,8 dollar olacaq
Energetika
- 29 oktyabr, 2026
- 11:21
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Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu il 1 barel neftin qiymətinin 92,8 ABŞ dolları olacağını proqnozlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin sədri Taleh Kazımov bildirib.
Onun sözlərinə görə, gələn il üçün isə 1 barel neftin orta qiymətinin 82,8 dollar olacağı gözlənilir.
ЦБА прогнозирует среднюю цену нефти на уровне $92,8 за баррель в 2026 году
CBA forecasts average oil price of $92.8 per barrel in 2026
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