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    AMB: Bu il 1 barel neftin qiyməti 92,8 dollar olacaq

    Energetika
    • 29 oktyabr, 2026
    • 11:21
    AMB: Bu il 1 barel neftin qiyməti 92,8 dollar olacaq

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu il 1 barel neftin qiymətinin 92,8 ABŞ dolları olacağını proqnozlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin sədri Taleh Kazımov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, gələn il üçün isə 1 barel neftin orta qiymətinin 82,8 dollar olacağı gözlənilir.

    Taleh Kazımov Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Neftin qiyməti
    ЦБА прогнозирует среднюю цену нефти на уровне $92,8 за баррель в 2026 году
    CBA forecasts average oil price of $92.8 per barrel in 2026
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