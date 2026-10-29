Гуцан: Дружеские отношения между органами прокуратуры РФ и Азербайджана крепнут из года в год
Внешняя политика
- 29 октября, 2026
- 11:29
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Азербайджан и Россию связывают общая история и дружеские отношения между органами прокуратуры, которые укрепляются с каждым годом.
Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан на совместном брифинге со своим азербайджанским коллегой Кямраном Алиевым.
"Азербайджан и Россию связывают общая история, схожая структура органов прокуратуры и дружеские отношения, которые из года в год укрепляются. Я думаю и убежден, что совместными усилиями мы сможем решить как простые, так и сложные задачи", - отметил Гуцан.
Qutsan: Rusiya və Azərbaycanın prokurorluq orqanları arasında dostluq münasibətləri ildən-ilə möhkəmlənir
Gutsan: Friendly ties between Russian and Azerbaijani prosecution authorities grow stronger every year
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