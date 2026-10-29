Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Гуцан: Дружеские отношения между органами прокуратуры РФ и Азербайджана крепнут из года в год

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 11:29
    Гуцан: Дружеские отношения между органами прокуратуры РФ и Азербайджана крепнут из года в год

    Азербайджан и Россию связывают общая история и дружеские отношения между органами прокуратуры, которые укрепляются с каждым годом.

    Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан на совместном брифинге со своим азербайджанским коллегой Кямраном Алиевым.

    "Азербайджан и Россию связывают общая история, схожая структура органов прокуратуры и дружеские отношения, которые из года в год укрепляются. Я думаю и убежден, что совместными усилиями мы сможем решить как простые, так и сложные задачи", - отметил Гуцан.

    Александр Гуцан Кямран Алиев Генеральная прокуратура Азербайджана
    Qutsan: Rusiya və Azərbaycanın prokurorluq orqanları arasında dostluq münasibətləri ildən-ilə möhkəmlənir
    Gutsan: Friendly ties between Russian and Azerbaijani prosecution authorities grow stronger every year
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    12:41
    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15
    Футбол
    12:37
    Ненефтегазовые бюджетные доходы Азербайджана за 9 мес. выросли почти на 10%
    Финансы
    12:36
    Доход Управления SOCAR от ненефтяного экспорта составил $251 млн
    Энергетика
    12:30
    Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен повышению эффективности ОТГ
    Внешняя политика
    12:25
    Токенизация платежей в Азербайджане будет проводиться через систему мгновенных платежей с 2027г
    Финансы
    12:23
    Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом
    Внешняя политика
    12:21
    Глава Минобороны Литвы допустил введение всеобщей военной службы с 2030 года
    Другие
    12:21
    ЦБА: Размещение облигаций Минфином не влияет на денежно-кредитную политику
    Финансы
    12:18
    Доход SOCAR Polymer от экспорта составил $197 млн
    Энергетика
    Лента новостей