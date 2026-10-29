Гуцан: Дружеские отношения между органами прокуратуры РФ и Азербайджана крепнут из года в год

Азербайджан и Россию связывают общая история и дружеские отношения между органами прокуратуры, которые укрепляются с каждым годом.

Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан на совместном брифинге со своим азербайджанским коллегой Кямраном Алиевым.

"Азербайджан и Россию связывают общая история, схожая структура органов прокуратуры и дружеские отношения, которые из года в год укрепляются. Я думаю и убежден, что совместными усилиями мы сможем решить как простые, так и сложные задачи", - отметил Гуцан.