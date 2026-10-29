Qutsan: Rusiya və Azərbaycanın prokurorluq orqanları arasında dostluq münasibətləri ildən-ilə möhkəmlənir
Xarici siyasət
- 29 oktyabr, 2026
- 11:32
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Azərbaycan və Rusiyanı ümumi tarix və prokurorluq orqanları arasında hər il daha da möhkəmlənən dostluq münasibətləri bağlayır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federasiyasının Baş prokuroru Aleksandr Qutsan azərbaycanlı həmkarı Kamran Əliyevlə birgə brifinqdə bildirib.
"Azərbaycan və Rusiyanı ümumi tarix, prokurorluq orqanlarının oxşar strukturu və ildən-ilə möhkəmlənən dostluq münasibətləri bağlayır. Düşünürəm ki, birgə səylərlə həm sadə, həm də mürəkkəb məsələləri həll edə biləcəyik", - A.Qutsan qeyd edib.
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Gutsan: Friendly ties between Russian and Azerbaijani prosecution authorities grow stronger every year
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