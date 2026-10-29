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    Евразийская экономическая комиссия работает над формированием общего биржевого товарного рынка СНГ

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 11:35
    Евразийская экономическая комиссия работает над формированием общего биржевого товарного рынка СНГ

    Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вместе со штабом Межгосударственного совета по антимонопольной политике (МСАП) планирует в будущем году разработать инициативы, нацеленные на улучшение механизмов биржевой торговли на пространстве СНГ.

    Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович в ходе 61-го заседания МСАП СНГ.

    Как подчеркнул министр, на текущем этапе комиссия проводит интенсивную работу по созданию единого биржевого товарного рынка и уже сформировала ряд предложений по дальнейшей организации данного процесса, в том числе касающихся расширения общего рынка на государства Содружества.

    "Этот анализ деятельности мы осуществляем совместно со штабом МСАП, и в следующем году намерены подготовить предложения по совершенствованию биржевой торговли в рамках СНГ и налаживанию взаимодействия товарных бирж друг с другом", - подчеркнул М. Ермолович.

    Maksim Yermoloviç: "MDB-nin ümumi birja əmtəə bazarının formalaşdırılmasına dair işlər gedir"
    Eurasian Economic Commission working to establish common CIS commodity exchange market
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