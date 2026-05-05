    Heqset: Hörmüz boğazında əməliyyat İranla atəşkəsə təsir etmir

    • 05 may, 2026
    • 16:47
    Heqset: Hörmüz boğazında əməliyyat İranla atəşkəsə təsir etmir

    Hörmüz boğazında "Azadlıq" əməliyyatının keçirilməsi İranla atəşkəsə son qoyulması demək deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqset mətbuat konfransında bildirib.

    "Xeyr, atəşkəs dayandırılmayıb. Nəticə etibarilə, bu ("Azadlıq" əməliyyatı - red.) ayrı və müstəqil bir əməliyyatdır. Başlanğıcda müəyyən mürəkkəbliklərin yarana biləcəyini gözləyirdik - belə də oldu. Biz müdafiə olunacağımızı və bunu qətiyyətlə edəcəyimizi bəyan etmişdik, məhz belə də etdik. İran bunu bilir", - o deyib.

    Heqsetin sözlərinə görə, bu və ya digər hərəkətlərin atəşkəsin pozulmasına gətirib çıxarıb-çıxarmayacağına dair qərarı ABŞ Prezidenti verəcək.

    O həmçinin vurğulayıb ki, Vaşinqton eskalasiyaya yol verməmək üçün İranı təmkinli olmağa çağırır.

    "Söhbət boğazlardan, gəmiçilik azadlığından, beynəlxalq sulardan, ticarətin sərbəst hərəkətindən - əvvəllər mövcud olan və yalnız İranın mübahisə etdiyi hər şeydən gedir", - Pentaqon rəhbəri qeyd edib.

    O əlavə edib ki, hazırda atəşkəs qüvvədə qalır, lakin ABŞ vəziyyətin inkişafını diqqətlə izləyəcək.

    Pit Heqset ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Hörmüz boğazı ABŞ Müdafiə Nazirliyinin qərargahı (Pentaqon)
    Хегсет: Операция "Свобода" в Ормузе проводится без отказа от перемирия с Ираном

