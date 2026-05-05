İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olan "Sabah"a çempionluq kuboku təqdim edilib

    Komanda
    • 05 may, 2026
    • 21:33
    Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olan Sabaha çempionluq kuboku təqdim edilib

    Azərbaycan Basketbol Liqasının 2025/2026 mövsümünün qalibi olan "Sabah" mükafatlandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, final seriyasının üçüncü oyununda "Abşeron Lions"u məğlub edən "bayquşlar"a çempionluq kubokunu və qızıl medalları gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, həmçinin Azərbaycan Basketbol Federasiyasının prezidenti Emin Əmrullayev təqdim ediblər.

    Mövsümü ikinci başa vuran "Abşeron Lions" kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib.

    Bundan başqa, "Sabah"ın heyətində Castin Tilman final seriyasının ən dəyərli oyunçusu seçilib və xüsusi mülafata layiq görülüb.

    Qeyd edək ki, final seriyasının hər üç oyununda qələbə qazanan (98:93, 112:84, 108:95) "Sabah" 2025/2026 mövsümünün çempionu olub.

    Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olan Sabaha çempionluq kuboku təqdim edilib
    Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olan Sabaha çempionluq kuboku təqdim edilib
    Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olan Sabaha çempionluq kuboku təqdim edilib
    Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olan Sabaha çempionluq kuboku təqdim edilib
    Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olan Sabaha çempionluq kuboku təqdim edilib
    Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olan Sabaha çempionluq kuboku təqdim edilib

    Azərbaycan Basketbol Liqası Sabah BK Fərid Qayıbov Emin Əmrullayev Abşeron Lions BK

    Son xəbərlər

    04:15

    İranda 5 maqnitudada zəlzələ olub

    Region
    03:56

    ABŞ BMT TŞ-nin Hörmüz boğazı ilə bağlı qətnamə layihəsinə dəyişiklik edib

    Digər ölkələr
    03:37

    Dubravka Handanoviç: Serbiya NIS-ın külək elektrik stansiyası layihəsi ilə maraqlanır

    Digər ölkələr
    03:20

    UKMTO: Hörmüz boğazında ticarət gəmisinə zərbə endirilib

    Digər ölkələr
    02:43
    Foto

    Tehranda ticarət mərkəzində yanğın nəticəsində azı 8 nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

    Region
    02:21

    Rubio: ABŞ Çin şirkətlərinə ikinci dərəcəli sanksiyalar tətbiq edə bilər

    Digər ölkələr
    01:47

    Merts Almaniyada azlıq hökumətinin qurulmasını istisna edib

    Digər ölkələr
    01:18

    ABŞ İrana sanksiyalardan yayınmağa kömək edən şirkətləri sanksiyalarla hədələyib

    Digər ölkələr
    00:54

    "Arsenal" UEFA Çempionlar Liqasının ilk finalçısı olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti