Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olan "Sabah"a çempionluq kuboku təqdim edilib
Komanda
- 05 may, 2026
- 21:33
Azərbaycan Basketbol Liqasının 2025/2026 mövsümünün qalibi olan "Sabah" mükafatlandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, final seriyasının üçüncü oyununda "Abşeron Lions"u məğlub edən "bayquşlar"a çempionluq kubokunu və qızıl medalları gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, həmçinin Azərbaycan Basketbol Federasiyasının prezidenti Emin Əmrullayev təqdim ediblər.
Mövsümü ikinci başa vuran "Abşeron Lions" kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib.
Bundan başqa, "Sabah"ın heyətində Castin Tilman final seriyasının ən dəyərli oyunçusu seçilib və xüsusi mülafata layiq görülüb.
Qeyd edək ki, final seriyasının hər üç oyununda qələbə qazanan (98:93, 112:84, 108:95) "Sabah" 2025/2026 mövsümünün çempionu olub.
