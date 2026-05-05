    Azərbaycanın 11 cüdoçusu Astanada "Böyük Dəbilqə" turnirində iştirak edəcək

    Azərbaycanın 11 cüdoçusu Astanada Böyük Dəbilqə turnirində iştirak edəcək

    Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının təqviminə əsasən, mayın 8-10-da Qazaxıstanın paytaxtı Astanada "Böyük Dəbilqə" turniri keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yarışda 7 çəki dərəcəsində Azərbaycanın 11 cüdoçusu (6 kişi, 5 qadın) mübarizə aparacaq.

    İdmançılarımıza kişilərdən ibarət yığma komandanın böyük məşqçiləri – Elxan Məmmədov və Slavko Tekiç, qadınlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Amina Abdellatif, böyük məşqçi Saşa Herkenrat-Vimar rəhbərlik edəcəklər.

    Dünya Cüdo Turuna daxil olan turnirdə 37 ölkədən 303 idmançı (178 kişi, 125 qadın) qüvvəsini sınayacaq.

    Heyəti təqdim edirik:

    Kişilər

    66 kq

    Rəşad Yelkiyev

    Turan Bayramov

    73 kq

    Rəşid Məmmədəliyev

    90 kq

    Aslan Kotsoyev

    +100 kq

    Camal Feyziyev

    Uşanqi Kokauri

    Qadınlar

    48 kq

    Könül Əliyeva

    Şəfəq Həmidova

    52 kq

    Gültac Məmmədəliyeva

    Leyla Əliyeva

    70 kq

    Südabə Ağayeva.

