İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    ABŞ BMT TŞ-nin Hörmüz boğazı ilə bağlı qətnamə layihəsinə dəyişiklik edib

    Digər ölkələr
    • 06 may, 2026
    • 03:56
    ABŞ BMT TŞ-nin Hörmüz boğazı ilə bağlı qətnamə layihəsinə dəyişiklik edib

    ABŞ administrasiyası Hörmüz boğazında gəmiçiliyin təhlükəsizliyi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə layihəsinə dəyişiklik edib, lakin Rusiya və Çinin dəstəyinə əmin deyil.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ dövlət katibi və Prezidentin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Marko Rubio Ağ Evdə keçirilən brifinqdə bildirib.

    Bundan əvvəl BMT Təhlükəsizlik Şurası Rusiya və Çinin vetoları səbəbindən Hörmüz boğazı ilə bağlı sənədi qəbul edə bilməyib.

    "Bilmirik", - Rubio qətnamənin qəbul edilmə zəmanətləri ilə bağlı suala cavab olaraq deyib.

    "Düşünürəm ki, heç kim yenidən veto qoyulmasını istəmir, ona görə də mətndə bəzi kiçik düzəlişlər etdik", - o əlavə edib.

    ABŞ-İran gərginliyi Hörmüz boğazı Marko Rubio
    США внесли изменения в проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

    Son xəbərlər

    03:56

    ABŞ BMT TŞ-nin Hörmüz boğazı ilə bağlı qətnamə layihəsinə dəyişiklik edib

    Digər ölkələr
    03:37

    Dubravka Handanoviç: Serbiya NIS-ın külək elektrik stansiyası layihəsi ilə maraqlanır

    Digər ölkələr
    03:20

    UKMTO: Hörmüz boğazında ticarət gəmisinə zərbə endirilib

    Digər ölkələr
    02:43
    Foto

    Tehranda ticarət mərkəzində yanğın nəticəsində azı 8 nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

    Region
    02:21

    Rubio: ABŞ Çin şirkətlərinə ikinci dərəcəli sanksiyalar tətbiq edə bilər

    Digər ölkələr
    01:47

    Merts Almaniyada azlıq hökumətinin qurulmasını istisna edib

    Digər ölkələr
    01:18

    ABŞ İrana sanksiyalardan yayınmağa kömək edən şirkətləri sanksiyalarla hədələyib

    Digər ölkələr
    00:54

    "Arsenal" UEFA Çempionlar Liqasının ilk finalçısı olub

    Futbol
    00:52

    Səudiyyə Ərəbistanı iyunda Asiya üçün neftin qiymətini endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti