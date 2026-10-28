Donald Tramp Putin və Zelenski ilə görüş planlarını açıqlayıb
Digər ölkələr
- 28 oktyabr, 2026
- 09:07
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp yaxın vaxtlarda rusiyalı və ukraynalı həmkarları - Vladimir Putin və Volodimir Zelenski ilə görüş keçirməyə ümid etdiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, ABŞ lideri bunu Texas ştatından qayıtdıqdan sonra Vaşinqton yaxınlığındakı Endryuz hərbi bazasında jurnalistlərə açıqlayıb.
"Düşünürəm ki, Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişənin həllində böyük irəliləyiş əldə edirik. Tezliklə görüş təşkil olunacaq. Hesab edirəm ki, əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edilib", - Tramp bildirib.
Jurnalistlərin görüşün konkret kiminlə planlaşdırıldığına dair dəqiqləşdirici sualına cavab verərkən ABŞ Prezidenti Putin və Zelenskinin adını çəkib.
Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным и Зеленским
Trump expects to meet with Putin, Zelenskyy soon
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