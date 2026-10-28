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    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным и Зеленским

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 08:54
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным и Зеленским

    Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном после возвращения из штата Техас.

    "Думаю, мы добиваемся огромного прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Скоро будет организована встреча. Я считаю, что достигнут значительный прогресс", - заявил Трамп.

    Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, с кем именно планируется встреча, президент США назвал Путина и Зеленского.

    Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт
    Donald Tramp Putin və Zelenski ilə görüş planlarını açıqlayıb
    Trump expects to meet with Putin, Zelenskyy soon
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