Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным и Зеленским
Другие страны
- 28 октября, 2026
- 08:54
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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном после возвращения из штата Техас.
"Думаю, мы добиваемся огромного прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Скоро будет организована встреча. Я считаю, что достигнут значительный прогресс", - заявил Трамп.
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, с кем именно планируется встреча, президент США назвал Путина и Зеленского.
Donald Tramp Putin və Zelenski ilə görüş planlarını açıqlayıb
Trump expects to meet with Putin, Zelenskyy soon
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