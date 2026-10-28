Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном после возвращения из штата Техас.

"Думаю, мы добиваемся огромного прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Скоро будет организована встреча. Я считаю, что достигнут значительный прогресс", - заявил Трамп.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, с кем именно планируется встреча, президент США назвал Путина и Зеленского.