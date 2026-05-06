США внесли изменения в проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу
- 06 мая, 2026
- 02:19
Американская администрация внесла корректировки в проект резолюции Совета Безопасности ООН по вопросам безопасности судоходства в Ормузском проливе, однако не уверена в поддержке России и Китая.
Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио на брифинге в Белом доме.
Ранее Совет Безопасности ООН не смог принять документ по Ормузскому проливу из-за вето России и Китая.
"Мы не знаем", - сказал Рубио, отвечая на вопрос о гарантиях принятия резолюции.
"Думаю, никто не хочет, чтобы ее заветировали вновь, и мы внесли небольшие коррективы в текст документа", - добавил он.
