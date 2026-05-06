Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    США внесли изменения в проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

    Другие страны
    • 06 мая, 2026
    • 02:19
    США внесли изменения в проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

    Американская администрация внесла корректировки в проект резолюции Совета Безопасности ООН по вопросам безопасности судоходства в Ормузском проливе, однако не уверена в поддержке России и Китая.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио на брифинге в Белом доме.

    Ранее Совет Безопасности ООН не смог принять документ по Ормузскому проливу из-за вето России и Китая.

    "Мы не знаем", - сказал Рубио, отвечая на вопрос о гарантиях принятия резолюции.

    "Думаю, никто не хочет, чтобы ее заветировали вновь, и мы внесли небольшие коррективы в текст документа", - добавил он.

    Марко Рубио Ормузский пролив
    ABŞ BMT TŞ-nin Hörmüz boğazı ilə bağlı qətnamə layihəsinə dəyişiklik edib

    Последние новости

    03:52

    Вучич анонсировал запуск портала для жалоб на чиновников

    Другие страны
    03:24

    Два сотрудника школы погибли при нападении на учебное заведение в Бразилии

    Другие страны
    02:50
    Фото

    В торговом центре в Тегеране произошел сильный пожар, есть погибшие и пострадавшие

    В регионе
    02:45

    Армия Израиля заявила об обстреле со стороны "Хезболлах" в Южном Ливане

    Другие страны
    02:19

    США внесли изменения в проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

    Другие страны
    01:57

    UKMTO: В Ормузском проливе торговое судно подверглось удару

    Другие страны
    01:23

    Фридрих Мерц исключил создание правительства меньшинства в ФРГ

    Другие страны
    01:00

    "Арсенал" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    00:49

    Рубио: США могут ввести вторичные санкции против китайских компаний

    Другие страны
    Лента новостей