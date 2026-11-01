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    Трамп заявил, что станет отклонять законопроекты демократов, если те победят на выборах

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 21:58
    Трамп заявил, что станет отклонять законопроекты демократов, если те победят на выборах

    Президент США Дональд Трамп заявил, что станет "мистером вето", если по итогам промежуточных выборов в Конгресс на следующей неделе демократы одержат победу и получат большинство в какой-либо из палат законодательного органа.

    Как передает Report, об этом американский лидер рассказал в подкасте Pod Force One газеты New York Post.

    "Если это произойдет, полагаю, что я стану "мистером вето". Я не дам им [демократам] закрепиться, а затем, вероятно, мы заключим сделки", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

    Трамп высказал намерение ветировать принимаемые демократами законопроекты, а затем "заключать с ними сделку".

    Глава Белого дома при этом выразил надежду, что такого варианта развития событий удастся избежать.

    В США 3 ноября пройдут промежуточные выборы в Конгресс. На них будет переизбираться треть Сената и вся Палата представителей. Обе палаты находятся в настоящее время под контролем Республиканской партии.

    Дональд Трамп Демократы Промежуточные выборы Соединенные Штаты Америки (США)
    Tramp: "Cənab veto"ya çevriləcəyəm
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