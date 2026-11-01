Трамп заявил, что станет отклонять законопроекты демократов, если те победят на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что станет "мистером вето", если по итогам промежуточных выборов в Конгресс на следующей неделе демократы одержат победу и получат большинство в какой-либо из палат законодательного органа.

Как передает Report, об этом американский лидер рассказал в подкасте Pod Force One газеты New York Post.

"Если это произойдет, полагаю, что я стану "мистером вето". Я не дам им [демократам] закрепиться, а затем, вероятно, мы заключим сделки", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Трамп высказал намерение ветировать принимаемые демократами законопроекты, а затем "заключать с ними сделку".

Глава Белого дома при этом выразил надежду, что такого варианта развития событий удастся избежать.

В США 3 ноября пройдут промежуточные выборы в Конгресс. На них будет переизбираться треть Сената и вся Палата представителей. Обе палаты находятся в настоящее время под контролем Республиканской партии.