Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела спектакль "Зикра: ночь воспоминаний"

На сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра в рамках Бакинского международного фестиваля искусств (BIAF-2026) 1 ноября был представлен спектакль "Зикра: ночь воспоминаний".

Как сообщает Report, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и члены ее семьи посмотрели спектакль.

Постановка "Зикра: ночь воспоминаний", созданная по заказу Wadi AlFann – международного культурного пространства, посвященного современному искусству и расположенного в городе Аль-Ула (Саудовская Аравия), является последней творческой работой многократного лауреата престижных премий, режиссера и хореографа Акрама Хана.

В этом проекте Акрам Хан в сотрудничестве с художником-постановщиком визуального ряда Манал Аль-Доваян объединил самобытный язык движений современного танца и классического индийского танца.

По сюжету спектакля женщины собираются вместе на одну ночь, чтобы пробудить души тех, кто жил до них. Посредством священного ритуала и обращения к общей памяти они преодолевают границы времени, соединяя прошлое с настоящим, и совершают акт духовного обновления.

Оригинальную музыку к спектаклю написал американский певец и композитор индийского происхождения Адитья Пракаш.

Визуальный ряд постановки создан художницей Wadi AlFann Манал Аль-Доваян. Она известна своей масштабной мультимедийной инсталляцией, представленной в павильоне Саудовской Аравии на 60-й Венецианской биеннале.

В проекте "Зикра" художница объединила образцы традиционного ремесленного искусства с современными формами. Натуральные красители передают цветовую палитру пустыни, а геометрические орнаменты, вдохновленные наследием Аль-Улы, подчеркивают роль и символическое значение каждого образа.

Отметим, что сценическое произведение создано под впечатлением от древних мифов Аль-Улы и величественных природных ландшафтов этого края. Мировая премьера спектакля, специально поставленного для Wadi AlFann, состоялась в январе 2025 года.