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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva "Zikra: xatirələr gecəsi" tamaşasını izləyib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 01 noyabr, 2026
    • 22:34
    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Zikra: xatirələr gecəsi tamaşasını izləyib

    Noyabrın 1-də Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında Bakı Beynəlxalq İncəsənət Festivalı (BIAF-2026) çərçivəsində "Zikra: xatirələr gecəsi" tamaşası nümayiş olunub.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri tamaşaya baxıblar.

    Səudiyyə Ərəbistanının Əl-Ula şəhərində yerləşən və müasir incəsənətə həsr olunmuş beynəlxalq mədəniyyət məkanı "Wadi AlFann"ın sifarişi ilə hazırlanan "Zikra: xatirələr gecəsi" tamaşası çoxsaylı mükafatlara layiq görülmüş rejissor və xoreoqraf Əkrəm Xanın ən son yaradıcılıq işidir.

    Müasir rəqs və klassik hind rəqsinin özünəməxsus hərəkət dilini bir araya gətirən Əkrəm Xan bu layihədə vizual rejissor Mənal Əl-Dovayan ilə əməkdaşlıq edib.

    Tamaşada qadınlar bir gecəlik bir araya gələrək özlərindən əvvəl yaşamış insanların ruhlarını oyatmağa çalışırlar. Müqəddəs mərasim və ortaq xatirələrin yada salınması vasitəsilə onlar zamanın sərhədlərini aşaraq keçmişlə bu günü birləşdirir, mənəvi yenilənmə aktını gerçəkləşdirirlər.

    Tamaşanın orijinal musiqisi hindəsilli amerikalı müğənni və bəstəkar Aditya Prakaş tərəfindən bəstələnib.

    Tamaşanın vizual dünyası "Wadi AlFann"ın rəssamı Mənal Əl-Dovayan tərəfindən yaradılıb. O, 60-cı Venesiya Biennalesində Səudiyyə Ərəbistanı pavilyonunda nümayiş etdirilən irimiqyaslı multimedia instalyasiyası ilə tanınır.

    "Zikra" layihəsində rəssam ənənəvi sənətkarlıq nümunələrini müasir formalarla birləşdirib. Təbii boyalar səhranın rəng çalarlarını əks etdirir, Əl-Ulanın irsindən qaynaqlanan həndəsi naxışlar isə hər bir obrazın rolunu və simvolik mənasını vurğulayır.

    Qeyd edək ki, səhnə əsəri Əl-Ulanın qədim miflərindən və möhtəşəm təbiət mənzərələrindən ilhamlanaraq hazırlanıb. Tamaşanın məkan üçün xüsusi olaraq yaradılmış dünya premyerası 2025-ci ilin yanvarında nümayiş etdirilib.

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Zikra: xatirələr gecəsi tamaşasını izləyib
    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Zikra: xatirələr gecəsi tamaşasını izləyib
    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Zikra: xatirələr gecəsi tamaşasını izləyib
    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Zikra: xatirələr gecəsi tamaşasını izləyib
    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Zikra: xatirələr gecəsi tamaşasını izləyib
    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Zikra: xatirələr gecəsi tamaşasını izləyib
    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Zikra: xatirələr gecəsi tamaşasını izləyib
    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Zikra: xatirələr gecəsi tamaşasını izləyib

    Mehriban Əliyeva Leyla Əliyeva Alyona Əliyeva Bakı Beynəlxalq İncəsənət Festivalı (BIAF-2026) Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı
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    Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела спектакль "Зикра: ночь воспоминаний"
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    First Vice-President Mehriban Aliyeva watched 'Thikra: Night of Remembering' production
    44 filmi
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