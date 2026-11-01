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    Великобритания впервые задействовала дрон Protector для слежки за иностранными судами

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 22:14
    Великобритания впервые задействовала дрон Protector для слежки за иностранными судами

    Британская армия в первый раз использовала беспилотник RAF Protector для наблюдения за иностранными кораблями.

    Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, об этом сообщил министр обороны королевства Уэс Стритинг.

    "Впервые Protector присоединился к военным кораблям и вертолетам Королевского флота, наблюдая за активностью у наших берегов, демонстрируя, как мы постоянно внедряем инновации для наблюдения и сдерживания угроз и безответственных провокаций", - сказал министр.

    По данным Telegraph, с конца сентября до середины октября невооруженный аппарат обеспечил более десяти часов наблюдения за иностранными судами, в том числе российскими.

    Великобритания закупила 16 таких беспилотников, 11 из которых уже поставлены на вооружение, пишет газета. Дрон обеспечивал продолжительное разведывательное наблюдение и продемонстрировал возможность работать совместно с военными и гражданскими воздушными судами.

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Великобритания
    Britaniya ilk dəfə Protector PUA-sını xarici gəmilərin izlənilməsinə cəlb edib
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