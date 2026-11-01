Великобритания впервые задействовала дрон Protector для слежки за иностранными судами

Британская армия в первый раз использовала беспилотник RAF Protector для наблюдения за иностранными кораблями.

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, об этом сообщил министр обороны королевства Уэс Стритинг.

"Впервые Protector присоединился к военным кораблям и вертолетам Королевского флота, наблюдая за активностью у наших берегов, демонстрируя, как мы постоянно внедряем инновации для наблюдения и сдерживания угроз и безответственных провокаций", - сказал министр.

По данным Telegraph, с конца сентября до середины октября невооруженный аппарат обеспечил более десяти часов наблюдения за иностранными судами, в том числе российскими.

Великобритания закупила 16 таких беспилотников, 11 из которых уже поставлены на вооружение, пишет газета. Дрон обеспечивал продолжительное разведывательное наблюдение и продемонстрировал возможность работать совместно с военными и гражданскими воздушными судами.