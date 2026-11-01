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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В КСИР сообщили о задержании шпиона

    В регионе
    • 01 ноября, 2026
    • 23:01
    В КСИР сообщили о задержании шпиона

    Разведка Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержала шпиона, передававшего противнику сведения о центрах производства компонентов беспилотников и ракет в иранской провинции Центральная.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба КСИР.

    Дополнительных подробностей о личности задержанного или характере переданной им информации нет.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Обвинение в шпионаже
    SEPAH casusun saxlanıldığını açıqlayıb
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