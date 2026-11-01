В КСИР сообщили о задержании шпиона
В регионе
- 01 ноября, 2026
- 23:01
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Разведка Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержала шпиона, передававшего противнику сведения о центрах производства компонентов беспилотников и ракет в иранской провинции Центральная.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба КСИР.
Дополнительных подробностей о личности задержанного или характере переданной им информации нет.
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