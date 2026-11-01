В КСИР сообщили о задержании шпиона

Разведка Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержала шпиона, передававшего противнику сведения о центрах производства компонентов беспилотников и ракет в иранской провинции Центральная.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба КСИР.

Дополнительных подробностей о личности задержанного или характере переданной им информации нет.