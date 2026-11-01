İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    SEPAH casusun saxlanıldığını açıqlayıb

    Region
    • 01 noyabr, 2026
    • 22:17
    SEPAH casusun saxlanıldığını açıqlayıb

    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Kəşfiyyat İdarəsi Mərkəzi ostanında pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) və raketlərin komponentlərinin istehsal mərkəzləri barədə məlumatları qarşı tərəfə ötürən casusu saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Saxlanılan şəxsin kimliyi və ötürdüyü məlumatların xarakteri barədə əlavə təfərrüat açıqlanmayıb.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Casus
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