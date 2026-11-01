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    Сенатора Криса Мерфи госпитализировали с инсультом

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 23:19
    Сенатора Криса Мерфи госпитализировали с инсультом

    Американский сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи госпитализирован с инсультом.

    Как сообщает Report, об этом журналистам сообщили представители законодателя.

    Согласно информации, Мерфи был доставлен в местную больницу, где было установлено, что у него инсульт. Позднее сенатора перевели в медицинский центр при университете Джонса Хопкинса в штате Мэриленд, он находится в сознании.

    Отметим, что Крис Мерфи входит в число политиков-лоббистов Армянского национального комитета Америки (ANCA) и проголосовал в Сенате США за резолюцию о признании так называемого "геноцида армян".

    Сенат США
    Ermənipərəst senator Kris Mörfi insult keçirərək xəstəxanaya yerləşdirilib
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