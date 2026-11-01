İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Ermənipərəst senator Kris Mörfi insult keçirərək xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2026
    • 23:02
    Ermənipərəst senator Kris Mörfi insult keçirərək xəstəxanaya yerləşdirilib

    ABŞ-nin Konnektikut ştatından olan demokrat senator Kris Merfi insult keçirərək xəstəxanaya yerləşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə senatorun nümayəndələri jurnalistlərə məlumat veriblər.

    Qanunvericinin aparatından bildirilib ki, Mörfi yerli xəstəxanaya çatdırılıb və müayinə zamanı onda insult aşkarlanıb. Daha sonra senator Merilend ştatında yerləşən Cons Hopkins Universitetinin tibb mərkəzinə köçürülüb. Nümayəndələri onun huşunun özündə olduğunu qeyd ediblər.

    Qeyd edək ki, senator ABŞ Senatında qondarma "erməni soyqırımı" qətnaməsinin lehinə səs verib və ABŞ-dəki Erməni Milli Komitəsi (ANCA) tərəfindən dəstəklənən siyasətçilərdən biridir.

    ABŞ Senatı erməni diasporu
    Сенатора Криса Мерфи госпитализировали с инсультом
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    00:20
    Fransanın XİN rəhbəri ölkədəki etirazları hökumətin uğursuzluğu kimi etiraf edib
    Digər ölkələr
    23:57
    Türkiyədə narkotik vasitələri təbliğ edən 19 nəfər saxlanılıb
    Region
    23:53
    WSJ: NATO-nun yeni strategiyası Rusiyanın dərinliyinə zərbələri nəzərdə tutur
    Digər ölkələr
    23:31
    Azərbaycan dünyada son 80 ildə müharibədə tam qələbə qazanan yeganə ölkədir - Rəy
    Daxili siyasət
    23:13
    İrakli Kobaxidze: Müxalifət alyansının əvvəldən perspektivi yox idi
    Region
    23:07
    Foto
    Video
    Qərbi Azərbaycanın yaddaş yerləri: Saral kəndində Azərbaycan irsinin izləri
    Daxili siyasət
    23:00
    Foto
    Ankarada Azərbaycanın Zəfər günü qeyd olunub
    Xarici siyasət
    22:52
    İstanbulda altıncı "Korkut Ata" Türk Dünyası Film Festivalının açılışı olub
    Mədəniyyət siyasəti
    22:46
    İsmayıl Bəqai: ABŞ ilə razılaşma üzrə yeni irəliləyiş yoxdur
    Region
    Bütün Xəbər Lenti