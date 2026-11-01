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    Spiegel: У Минобороны ФРГ возникли проблемы с новыми вертолетами

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 23:25
    Spiegel: У Минобороны ФРГ возникли проблемы с новыми вертолетами

    Федеральная счетная палата ФРГ подвергла резкой критике Минобороны Германии за просчеты в реализации проекта по закупкам для армии новых боевых вертолетов.

    Как передает Report, об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный доклад, предназначенный для Бундестага (парламента ФРГ).

    В документе отмечается, что заказанные для Бундесвера в 2023 году новые легкие боевые вертолеты будут боеспособны гораздо позже запланированного срока.

    Реализация проекта, по данным счетной палаты, находится "на критическом пути". Причем отставание от графика - это не самая большая проблема. Из-за трудностей с сертификацией боеприпасов армия получит вертолеты, которые "смогут летать, но в обозримом будущем не смогут стрелять".

    Как отмечает журнал, тем самым Берлин рискует не выполнить собственные обязательства по предоставлению в распоряжение НАТО до 2029 года сначала 12, а с 2032 года - 72 боеспособных легких вертолетов. По оценке издания, такой сценарий крайне неприятен для правительства ФРГ.

    Минобороны Германии Парк вертолетов
    Spiegel: Almaniya Müdafiə Nazirliyi yeni helikopterlərlə bağlı problemlə üzləşib
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