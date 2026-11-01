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    "Арсенал" обыграл "Ливерпуль" и возглавил таблицу чемпионата Англии

    Футбол
    • 01 ноября, 2026
    • 22:34
    Арсенал обыграл Ливерпуль и возглавил таблицу чемпионата Англии

    Лондонский "Арсенал" обыграл "Ливерпуль" в гостевом матче девятого тура чемпионата Англии и возглавил турнирную таблицу.

    Как сообщает Report, встреча на "Энфилде" в Ливерпуле завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол на 16-й минуте забил Кай Хаверц.

    Для "Арсенала" это первая победа над "Ливерпулем" за пять матчей. В последний раз лондонская команда переиграла соперника 4 февраля 2024 года, победив в домашней игре чемпионата Англии (3:1). После этого "Ливерпуль" один раз победил "Арсенал", еще три встречи завершились вничью.

    У "Ливерпуля" прервалась серия побед во всех турнирах, которая насчитывала пять игр. Команда по два раза победила в чемпионате Англии и Лиге чемпионов, а также вышла в следующий раунд Кубка лиги. Предыдущее поражение "Ливерпуль" потерпел 11 октября, уступив "Манчестер Сити" (0:1) в домашней встрече национального первенства.

    "Арсенал" набрал 24 очка и единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. Второе место занимает "Манчестер Сити" (21), проигравший в этом туре дома "Брайтону" (0:1). "Ливерпуль" располагается на пятой позиции с 15 очками. В следующем туре "Арсенал" 7 ноября примет "Халл", "Ливерпуль" на следующий день сыграет в гостях против "Кристал Пэлас".

    Английская Премьер-лига (АПЛ) ФК Ливерпуль ФК Арсенал
    "Arsenal" səfərdə "Liverpul"a qalib gələrək Premyer Liqada liderliyə yüksəlib
    MiniBoss
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