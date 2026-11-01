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    "Arsenal" səfərdə "Liverpul"a qalib gələrək Premyer Liqada liderliyə yüksəlib

    Futbol
    • 01 noyabr, 2026
    • 22:52
    Arsenal səfərdə Liverpula qalib gələrək Premyer Liqada liderliyə yüksəlib

    Londonun "Arsenal" klubu İngiltərə çempionatının IX turunda səfərdə "Liverpul"u məğlub edərək turnir cədvəlində liderliyə yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, "Enfild" stadionunda keçirilən qarşılaşma "Arsenal"ın 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Matçda yeganə qolu 16-cı dəqiqədə Kay Haverts vurub.

    Bu, "Arsenal"ın son beş oyunda "Liverpul" üzərində ilk qələbəsidir. London təmsilçisi sonuncu dəfə 2024-cü il fevralın 4-də rəqibini İngiltərə çempionatının ev oyununda 3:1 hesabı ilə məğlub etmişdi. Bundan sonra "Liverpul" bir dəfə qalib gəlib, üç qarşılaşma isə heç-heçə ilə başa çatıb.

    Bu məğlubiyyətlə "Liverpul"un bütün turnirlərdə beş oyundan ibarət qələbə seriyası qırılıb. Komanda həmin müddətdə İngiltərə çempionatında vəUEFA Çempionlar Liqasında iki dəfə qalib gəlib, həmçinin Liqa Kubokunda növbəti mərhələyə yüksəlib.

    "Arsenal" 24 xalla turnir cədvəlində vahid liderdir. "Mançester Siti" 21 xalla ikinci, 15 xalı olan "Liverpul" isə beşinci pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, "Mançester Siti" bu turda doğma meydanda "Brayton"a 0:1 hesabı ilə uduzub. Növbəti turda "Arsenal" noyabrın 7-də "Hall Siti"ni qəbul edəcək. "Liverpul" isə noyabrın 8-də səfərdə "Kristal Pelas"la qarşılaşacaq.

    Arsenal FK UEFA Çempionlar Liqası Liverpul FK Futbol
    "Арсенал" обыграл "Ливерпуль" и возглавил таблицу чемпионата Англии
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