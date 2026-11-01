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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Макгрегор сообщил о завершении карьеры

    Индивидуальные
    • 01 ноября, 2026
    • 23:46
    Макгрегор сообщил о завершении карьеры

    Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор планирует завершить карьеру после следующего поединка.

    Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в X.

    Последний бой Макгрегор провел в июле. Он уступил американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом в первом раунде.

    "В следующий раз я реально постараюсь продать бой, - сказал Макгрегор. - Мой последний бой. Посмотрим, какие цифры смогу набрать. Буду продолжать бить свои собственные рекорды".

    Макгрегор отметил, что его поединок будет привлекательнее для аудитории, чем прошедший в субботу бой мексиканца Сауля Альвареса, в котором он победил француза Кристиана Мбилли решением судей и завоевал пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

    Макгрегору 38 лет, на его счету 22 победы и 7 поражений в смешанных единоборствах. Ранее он владел чемпионскими поясами UFC в полулегком и легком весе.

    Конор Макгрегор Завершение карьеры
    Makqreqor karyerasını başa vurur
    44 filmi
    MiniBoss

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