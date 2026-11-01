Макгрегор сообщил о завершении карьеры

Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор планирует завершить карьеру после следующего поединка.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в X.

Последний бой Макгрегор провел в июле. Он уступил американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом в первом раунде.

"В следующий раз я реально постараюсь продать бой, - сказал Макгрегор. - Мой последний бой. Посмотрим, какие цифры смогу набрать. Буду продолжать бить свои собственные рекорды".

Макгрегор отметил, что его поединок будет привлекательнее для аудитории, чем прошедший в субботу бой мексиканца Сауля Альвареса, в котором он победил француза Кристиана Мбилли решением судей и завоевал пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Макгрегору 38 лет, на его счету 22 победы и 7 поражений в смешанных единоборствах. Ранее он владел чемпионскими поясами UFC в полулегком и легком весе.