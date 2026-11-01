İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Makqreqor karyerasını başa vurur

    Fərdi
    • 01 noyabr, 2026
    • 23:18
    Makqreqor karyerasını başa vurur

    İki çəki dərəcəsində UFC çempionu olmuş irlandiyalı Konor Makqreqor növbəti döyüşündən sonra peşəkar idman karyerasını başa vurmağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə idmançı özünün "X" hesabında paylaşım edib.

    "Gələn dəfə döyüşümü həqiqətən yaxşı tanıtmağa çalışacağam. Bu, mənim son döyüşüm olacaq. Görək, hansı göstəricilərə nail ola biləcəyəm. Öz rekordlarımı yeniləməyə davam edəcəyəm", – Makqreqor bildirib.

    O, qarşılaşmasının auditoriya baxımından meksikalı boksçu Saul Alvaresin şənbə günü fransalı Kristian Mbilli üzərində qazandığı qələbədən daha maraqlı olacağını iddia edib. Həmin döyüşdə Alvares hakimlərin qərarı ilə qalib gələrək Dünya Boks Şurasının (WBC) dünya çempionu titulunu qazanıb.

    Makqreqor bildirib ki, onun döyüşləri daha çox tamaşaçı cəlb edir və əvvəlki qarşılaşmalarından biri futbol üzrə dünya çempionatının yarımfinalı ilə eyni vaxta təsadüf etsə də, yüksək izlənmə sayı toplayıb.

    Qeyd edək ki, 38 yaşlı Makqreqorun qarışıq döyüş növlərində (MMA) 22 qələbəsi və 7 məğlubiyyəti var. O, daha əvvəl UFC-nin yarımorta deyil, yarımcıq və yüngül çəki dərəcələrində çempionluq kəmərlərinə sahib olub.

    İrlandiyalı döyüşçü 2024-cü ilin iyununda amerikalı Maykl Çendlerlə qarşılaşmalı idi. Lakin hazırlıq zamanı ayaq barmağını sındırdığı üçün döyüş ləğv edilib. Onun sonuncu döyüşü isə 2021-ci ilin iyulunda amerikalı Dastin Porye ilə olub. Həmin qarşılaşmada Makqreqor ayağını sındırıb.

    Mütləq Döyüş Çempionatı (UFC) Konor Makqreqor
    Макгрегор сообщил о завершении карьеры
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    00:20
    Fransanın XİN rəhbəri ölkədəki etirazları hökumətin uğursuzluğu kimi etiraf edib
    Digər ölkələr
    23:57
    Türkiyədə narkotik vasitələri təbliğ edən 19 nəfər saxlanılıb
    Region
    23:53
    WSJ: NATO-nun yeni strategiyası Rusiyanın dərinliyinə zərbələri nəzərdə tutur
    Digər ölkələr
    23:31
    Azərbaycan dünyada son 80 ildə müharibədə tam qələbə qazanan yeganə ölkədir - Rəy
    Daxili siyasət
    23:13
    İrakli Kobaxidze: Müxalifət alyansının əvvəldən perspektivi yox idi
    Region
    23:07
    Foto
    Video
    Qərbi Azərbaycanın yaddaş yerləri: Saral kəndində Azərbaycan irsinin izləri
    Daxili siyasət
    23:00
    Foto
    Ankarada Azərbaycanın Zəfər günü qeyd olunub
    Xarici siyasət
    22:52
    İstanbulda altıncı "Korkut Ata" Türk Dünyası Film Festivalının açılışı olub
    Mədəniyyət siyasəti
    22:46
    İsmayıl Bəqai: ABŞ ilə razılaşma üzrə yeni irəliləyiş yoxdur
    Region
    Bütün Xəbər Lenti