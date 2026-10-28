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    "Neftçi" FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə dördüncü oyununa çıxacaq

    Komanda
    • 28 oktyabr, 2026
    • 09:14
    Neftçi FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə dördüncü oyununa çıxacaq

    "Neftçi" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun qrup mərhələsində dördüncü oyununu bu gün keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, "ağ-qaralar" müntəzəm mövsümün IV turunda "Oradya"nı (Rumıniya) qəbul edəcək.

    Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 17:00-da start götürəcək.

    Xatırladaq ki, "Neftçi" H qrupunda keçirdiyi əvvəlki üç görüşdə məğlub olub. Komanda daha əvvəl "Fribur Olimpik"ə (İsveçrə) 73:78, Yunanıstan təmsilçisi "Mikonos"a 58:78 və Latviyanın VEF kollektivinə 94:110 hesabı ilə uduzub.

    Neftçi BK FIBA Avropa Kuboku Bakı İdman Sarayı
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