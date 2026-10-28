"Neftçi" FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə dördüncü oyununa çıxacaq
Komanda
- 28 oktyabr, 2026
- 09:14
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"Neftçi" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun qrup mərhələsində dördüncü oyununu bu gün keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, "ağ-qaralar" müntəzəm mövsümün IV turunda "Oradya"nı (Rumıniya) qəbul edəcək.
Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 17:00-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, "Neftçi" H qrupunda keçirdiyi əvvəlki üç görüşdə məğlub olub. Komanda daha əvvəl "Fribur Olimpik"ə (İsveçrə) 73:78, Yunanıstan təmsilçisi "Mikonos"a 58:78 və Latviyanın VEF kollektivinə 94:110 hesabı ilə uduzub.
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