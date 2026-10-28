İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycan neftinin qiyməti 122 dollara düşüb

    Energetika
    • 28 oktyabr, 2026
    • 09:24
    Azərbaycan neftinin qiyməti 122 dollara düşüb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 5,11 ABŞ dolları və ya 4 % azalaraq 122,49 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin dekabr fyuçerslərinin qiyməti 119,52 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 4,28 ABŞ dolları və ya 3,68 % azalaraq 112,12 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 35,3 %-dir.

    Azeri Light markalı Azərbaycan xam nefti Neftin qiyməti Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ABŞ dolları Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlar bloku Türkiyə Cümhuriyyəti
    Цена азербайджанской нефти снизилась до $122,49 за баррель
    Azeri Light crude drops to $122.49 per barrel
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    09:54
    AMFA: AMB BOKT-ların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı işlər görür
    Maliyyə
    09:51
    Azərbaycanda mikromaliyyə sektoru 5 əsas istiqamətdə inkişaf etdiriləcək
    Maliyyə
    09:39
    "Qarabağ"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında "Dinamo" ilə qarşılaşacaq
    Futbol
    09:32
    "LANDAU Lions" FIBA Avropa Kubokunda bu gün Türkiyə klubu ilə üz-üzə gələcək
    Komanda
    09:24
    Azərbaycan neftinin qiyməti 122 dollara düşüb
    Energetika
    09:24
    UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" ikinci oyunda "Buba Mara" ilə qarşılaşacaq
    Futbol
    09:14
    "Neftçi" FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə dördüncü oyununa çıxacaq
    Komanda
    09:08
    Azərbaycan Kuboku: Bu gün II təsnifat mərhələsinin daha 5 oyunu keçiriləcək
    Futbol
    09:07
    Donald Tramp Putin və Zelenski ilə görüş planlarını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti