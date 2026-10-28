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    Цена азербайджанской нефти снизилась до $122,49 за баррель

    Энергетика
    • 28 октября, 2026
    • 09:36
    Цена азербайджанской нефти снизилась до $122,49 за баррель

    На мировом рынке цена барреля азербайджанской нефти Azeri Light снизилась на $5,11, или 4%, и составила $122,49.

    Как сообщает Report со ссылкой на источник на нефтяном рынке, по итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $119,52 за баррель.

    Цена Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на $4,28, или 3,68%, до $112,12 за баррель.

    В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена барреля нефти заложена на уровне $65.

    Отметим, что минимальная цена Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81 за баррель, а максимальная - в июле 2008 года, когда она достигла $149,66.

    В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чыраг - Гюнешли" (АЧГ). Доля SOCAR в контракте составляет 35,3%.

    Цены на нефть Нефть марки Azeri Light Азербайджанская нефть
    Azərbaycan neftinin qiyməti 122 dollara düşüb
    Azeri Light crude drops to $122.49 per barrel
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    MiniBoss

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