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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.10.2026)

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.10.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,42 % azalaraq 1,8907 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,39 % artaraq 2,1118 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,8907

    100 Rusiya rublu

    2,1118

    1 Avstraliya dolları

    1,1956

    1 Belarus rublu

    0,5530

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1267

    1 Çexiya kronu

    0,0777

    1 Çin yuanı

    0,2549

    1 Danimarka kronu

    0,2529

    1 Gürcü larisi

    0,6551

    1 Honq Konq dolları

    0,2167

    1 Hindistan rupisi

    0,0179

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2601

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1708

    1 İsveçrə frankı

    2,0483

    1 İsrail şekeli

    0,5563

    1 Kanada dolları

    1,2087

    1 Küveyt dinarı

    5,4625

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3723

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5153

    1 Moldova leyi

    0,0948

    1 Norveç kronu

    0,1822

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6138

    1 Polşa zlotası

    0,4296

    1 Rumıniya leyi

    0,3534

    1 Serbiya dinarı

    0,0161

    1 Sinqapur dolları

    1,3262

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4529

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,2995

    Türk lirəsi

    0,0341

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0372

    Yapon yeni

    1,0769

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9533

    Qızıl

    6862,5005

    Gümüş

    		 91,5983

    Platin

    		 2603,6010

    Palladium

    		 1751,5525
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Valyuta məzənnələri Manatın məzənnəsi Azərbaycan manatı ABŞ dolları Rusiya rublu
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2026)
    CBA currency exchange rates (28.10.2026)
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