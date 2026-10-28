Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2026)
- 28 октября, 2026
- 09:10
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,42%, до 1,8907 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,39%, до 2,1118 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,8907
|
100 российских рублей
|
2,1118
|
1 австралийский доллар
|
1,1956
|
1 белорусский рубль
|
0,5530
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1267
|
1 чешская крона
|
0,0777
|
1 китайский юань
|
0,2549
|
1 датская крона
|
0,2529
|
1 грузинский лари
|
0,6551
|
1 гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 индийская рупия
|
0,0179
|
1 британский фунт
|
2,2601
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1708
|
1 швейцарский франк
|
2,0483
|
1 израильский шекель
|
0,5563
|
1 канадский доллар
|
1,2087
|
1 кувейтский динар
|
5,4625
|
100 казахстанских тенге
|
0,3723
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5153
|
1 молдавский лей
|
0,0948
|
1 норвежская крона
|
0,1822
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6138
|
1 польский злотый
|
0,4296
|
1 румынский лей
|
0,3534
|
1 сербский динар
|
0,0161
|
1 сингапурский доллар
|
1,3262
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4529
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2995
|
1 Турецкая лира
|
0,0341
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0372
|
100 Японских йен
|
1,0769
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9533
|
Золото
|
6862,5005
|
Серебро
|
91,5983
|
Платина
|
2603,6010
|
Палладий
|
1751,5525